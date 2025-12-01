Фигуристка Эвелина Валиева вернулась в спорт после тяжелой травмы благодаря врачам ДРКБ

Летом 2019 года на тренировке юная фигуристка Эвелина Валиева получила серьезную травму: лезвие конька другого спортсмена почти полностью перерезало сосуды на бедре. Жизнь девочки и будущее ее ноги были под угрозой, сообщает телеграм-канал «Медицина Татарстана».

Благодаря оперативным действиям медиков Высокогорской больницы и экстренной операции сосудистого хирурга Дмитрия Осипова в ДРКБ девочку удалось спасти. Почти 50 минут длилась операция по восстановлению артерии и вены — врачи не только сохранили ногу, но и создали условия для возможного возвращения в спорт. Сообщается, что при выписке врач попросил Эвелину передать ему привет с экрана телевизора, когда она снова будет выступать.

— И спустя 6 лет обещание было сдержано! Мама Эвелины написала врачу: «Включайте Первый канал». Сегодня Эвелина — кандидат в мастера спорта, выступает на Гран-при России среди юниоров, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что другая фигуристка — Камила Валиева приступила к подготовке к возвращению на лед после дисквалификации.

Наталья Жирнова