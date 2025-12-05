World Aquatics утвердила мировой юниорский рекорд российских пловцов

Историческое достижение принадлежит квартету спортсменов — Михаилу Щербакову, Роману Жидкову, Егору Прошину и Георгию Злотникову

Международная федерация плавания (World Aquatics) официально утвердила юниорский рекорд мира, установленный российскими пловцами в августе 2025 года. Соответствующее сообщение опубликовано пресс‑службой Федерации водных видов спорта России.

Историческое достижение принадлежит квартету спортсменов — Михаилу Щербакову, Роману Жидкову, Егору Прошину и Георгию Злотникову. На первенстве мира по плаванию среди юниоров они преодолели эстафету 4×100 м вольным стилем за 3 минуты 15,38 секунды.

Соревнования проходили на территории Румынии. В соответствии с действующими регламентами российские спортсмены участвовали в турнире в нейтральном статусе, без национальной символики и атрибутики.

Наталья Жирнова