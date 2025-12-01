Трасса для мотоциклов, подобных питбайкам, может появиться в Казани

По замыслу авторов предложения, обустройство официального трека позволит решить сразу несколько задач

Глава Приволжского и Вахитовского районов Казани Альберт Салихов сообщил о поступившей инициативе от местных любителей мотоспорта — построить специализированную трассу для эндуро‑мотокросса.

По замыслу авторов предложения, обустройство официального трека позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего повысить безопасность: спортсмены получат выделенную площадку для тренировок вместо необорудованных участков в лесных массивах вблизи жилых зон. Кроме того, появление трассы способно снизить негативное воздействие на экологию — сократится число несанкционированных заездов по природным территориям. Еще один важный аспект — развитие спортивного направления. Новая трасса откроет возможности для организации секций для молодежи, а также проведения соревнований всероссийского уровня.

Вместе с тем проект требует детальной проработки ряда вопросов: выбора оптимального места размещения объекта, составления графика его работы и организации подъездных путей. Альберт Салихов обратился к жителям с просьбой поделиться мнением: поддержать инициативу или обозначить возможные риски и опасения, связанные с ее реализацией.

Напомним, что в Казани готовят проект обновления улицы Профсоюзной.

Наталья Жирнова