«Ак Барс» объявил стартовый состав на домашний матч со СКА

Тренерский штаб под руководством Анвара Гатиятулина внес изменения в ростер

Казанский «Ак Барс» определился с составом на предстоящий матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Игра, которая пройдет в Казани, начнется в 19:30 по московскому времени.

Тренерский штаб под руководством Анвара Гатиятулина внес изменения в ростер. Основной вратарь Тимур Билялов выйдет в старте. В атаке вместо Брэндана Биро на лед выйдет нападающий Михаил Фисенко.

Прямую трансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ Планета».

«Ак Барс» после 31 сыгранного матча занимает третье место в Восточной конференции. СКА, в свою очередь, идет восьмым на Западе.

Рената Валеева