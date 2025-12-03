Российские и белорусские гандболисты могут вернуться на международную арену в 2026 году

Об этом сообщил президент IHF Хассан Мустафа

Фото: Максим Платонов

Международная федерация гандбола (IHF) рассматривает возможность возвращения российских и белорусских сборных к участию в международных соревнованиях с 2026 года. Об этом сообщил президент IHF Хассан Мустафа, передает ТАСС.

С 2022 года национальные команды и клубы России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах. В своем заявлении Мустафа выразил благодарность за терпение и сотрудничество, которые помогут завершить процесс реинтеграции команд.

Стоит отметить, что Международный олимпийский комитет продолжает рекомендовать не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в командных соревнованиях, тем не менее российские ватерполисты одними из первых пробили «окно в Европу». Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова