«Рубин» продлил контракт с Дарданом Шабанхаджаем до 2030 года

Он успел провести за казанскую команду 62 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов

Фото: Артем Дергунов

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о долгосрочном продлении контракта с австрийским нападающим Дарданом Шабанхаджаем. Новое соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до 2030 года, о чем сообщается в официальном телеграм-канале команды.

Шабанхаджай присоединился к «Рубину» в январе 2024 года, перейдя в казанский клуб из словенской «Муры». До этого в своей карьере австриец также выступал за отечественные клубы «Штурм» и «Капфенберг».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С момента перехода в «Рубин» Шабанхаджай успел провести за казанскую команду 62 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов. Он стал важным игроком атаки.

На данный момент «Рубин» после 16 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Рената Валеева