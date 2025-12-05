«Ак Барс» и «Салават Юлаев» объявили составы на «Зеленое дерби» в Уфе
Встреча стартует в 17:00 по московскому времени
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» определились с составами на третье в сезоне «Зеленое дерби» в Уфе. Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.
В составе «Ак Барса» вне заявки остался нападающий Артем Галимов, вместо которого сыграет Алексей Пустозеров. В воротах — Максим Арефьев, его сменщиком заявлен Тимур Билялов.
У «Салавата Юлаева» отсутствует защитник Ярослав Цулыгин, основным вратарем в составе команды значится Семен Вязовой.
В прямом эфире матч из Уфы покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ–Планета» в 17:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» выиграл обе встречи с «Салаватом Юлаевым» — 3:1 и 4:1.
