FIS пригрозила санкциями за дискриминацию российских и белорусских спортсменов

Об этом говорится в официальном документе FIS

Фото: Михаил Захаров

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала предупреждение о введении дисциплинарных санкций в отношении любого дискриминационного или провокационного поведения по отношению к российским и белорусским спортсменам, которые будут допущены к соревнованиям под эгидой организации. Об этом говорится в официальном документе FIS.

«Любое дискриминационное или провокационное поведение по отношению к спортсмену российского или белорусского спортивного гражданства, допущенного к участию в соревнованиях в качестве Индивидуального нейтрального атлета в соответствии с настоящей политикой, подлежит дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 Универсального кодекса этики FIS», — отмечается в тексте документа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам. Согласно решению, олимпийские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе, а паралимпийцы — на равных правах с представителями других стран, включая использование национального флага и атрибутики.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Татарстан, как и многие другие российские спортсмены, не сможет принять участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Причиной станут жесткие критерии отбора, установленные МОК, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Рената Валеева