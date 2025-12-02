CAS обязал FIS допустить российских лыжников к международным соревнованиям

Согласно решению, олимпийские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе, а паралимпийцы — на равных правах с представителями других стран

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу России по иску к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Ассоциация лыжных видов спорта и Паралимпийский комитет России, при поддержке юристов Олимпийского комитета и Министерства спорта, добились права для отечественных спортсменов участвовать в международных соревнованиях. Об этом сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Слушания по делу прошли 1 декабря, а 2 декабря было оглашено окончательное решение. Арбитражный суд признал требования российской стороны обоснованными и обязал FIS допустить российских атлетов к соревнованиям. Согласно решению, олимпийские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе, а паралимпийцы — на равных правах с представителями других стран, включая использование национального флага и атрибутики. Это открывает российским спортсменам возможность участвовать во всех международных стартах, в том числе в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Важно, что это уже третье судебное решение в пользу России в зимних олимпийских видах спорта. Ранее апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях, а CAS частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР) и постановил допустить российских саночников до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, — написал в своем канале глава Минспорта.

Напомним, что ранее лыжника и представителя Татарстана Александра Большунова дисквалифицировали с соревнований за нападение на соперника.

Наталья Жирнова