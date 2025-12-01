Бакуров отказался требовать компенсацию с Большунова после инцидента

После финиша Большунов подъехал к своему сопернику со спины и толкнул его плечом

Фото: Анна Брюхова, ФЛГР

Лыжник Александр Бакуров не будет требовать компенсации с трехкратного олимпийского чемпиона, представляющего Татарстан, Александра Большунова после инцидента, произошедшего на первом этапе Кубка России в Кировске. Об этом Бакуров рассказал ТАСС.

— Требовать с Александра ничего не буду, состояние на данный момент такое, что по лестнице хожу с трудом, — прокомментировал Бакуров свое решение, указывая на сложности с передвижением после столкновения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Инцидент произошел 29 ноября во время спринтерской гонки. Большунов, упавший после борьбы с Бакуровым, занял последнее место и не смог пробиться в финал. После финиша Большунов подъехал к своему сопернику со спины и толкнул его плечом. Бакуров, облокотившийся на рекламный баннер, упал и после этого покидал стадион, заметно прихрамывая.

За свой поступок Большунов был дисквалифицирован на одну гонку. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и был отстранен от тренировок на две недели для восстановления.

Рената Валеева