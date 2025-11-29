Карпухин «отомстил» Ларионову, Гатиятулин дал совет журналистам, а Галимов «зарешал»

«Ак Барс» уверенно разобрался с питерским СКА в Казани

Фото: Реальное время

«Ак Барс» неожиданно легко переиграл в Казани питерский СКА со счетом 5:2. Решающий вклад в победу казанцев внесли Артем Галимов и Илья Карпухин, отметившиеся тремя набранными очками. При этом снова у «Ак Барса» ничего не получилось при игре в большинстве. Какой совет Анвар Гатиятулин дал журналистам и что стало залогом победного результата «барсов» — в материале «Реального времени».

Биро и Бердин вне состава

Гатиятулин после поражения от «Спартака» вернулся к прежним сочетаниям. Прежде всего, тренер убрал Брэндона Биро, который в Москве выходил центром третьего звена. На его место был возвращен Михаил Фисенко, пропустивший матч с «красно-белыми» по уважительной причине — рождения ребенка. В целом пора уже признать, что «Ак Барс» ошибся с подписанием Биро и пора с канадцем расставаться. Иностранный нападающий с одной заброшенной шайбой не может быть в ростере команды, декларирующей борьбу за трофей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одно изменение в составе коснулось вратарской позиции. У СКА с первых минут вышел Тимур Билялов, получивший день отдыха со «Спартаком». А вот Михаил Бердин снова остался вне заявки. Сменщиком был заявлен Максим Арефьев. Пока не очень понятно, что должно произойти для возвращения Бердина в состав. Желающих забрать голкипера в КХЛ нет, просто расторгнуть контракт в Казани тоже не хотят.

У СКА из-за различных повреждений не было некоторых игроков. Но зато все в порядке с новичками. Брэндан Лайпсик и Пьеррик Дюбе добавили креатива в атаке питерцев. В воротах же предстояло сыграть Сергею Иванову, а на замене остался Артемий Плешков.

Быстрый гол добавил уверенности «барсам»

«Ак Барс» открыл счет уже на третьей минуте встречи. Александр Барабанов отпасовал на Илью Карпухина, который бросил издали, а Дмитрий Яшкин подправил полет шайбы, находясь прямо перед вратарем — 1:0. Интересно, что все три хоккеиста совсем недавно играли в СКА и были там на ведущих ролях.

Казанцы тут же ринулись закреплять результат. Однако значительных опасных моментов создать не получилось. СКА же в ответ ярко выбегал в контратаки — без серьезной работы для Тимура Билялова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ближе к экватору стартового отрезка «Ак Барс» заработал первое большинство. Гости умело оборонялись и даже были близки к тому, чтобы сравнять счет: Марат Хайруллин бросил во вратаря. Далее команды обменялись удалениями, которые не были реализованы.

В концовке периода нападающий СКА Пьеррик Дюбе отметился грязным приемом. Легионер питерцев в неигровом моменте ударил клюшкой в незащищенную зону ноги Никиты Дыняка. Судьи, ни капли не сомневаясь, удалили провинившегося лишь на две минуты, что вызвало бурю негодования на трибунах. Выглядело такое решение арбитров очень странно.

В целом игра в первом периоде шла какая-то нервная. Игроки частенько теряли шайбу, а атаки редко доходили до осмысленных бросков.

Перформанс Галимова

Питерцы сравняли счет на старте второго периода. Лайпсик обокрал на своей синей линии Яшкина, доехал до ворот и закатил шайбу мимо Билялова. Далее на «сцену» вышел Артем Галимов. 95-й номер «Ак Барса» далек от своей прошлогодней формы, но иногда он продолжает выдавать классные перформансы. Играя в формате «4 на 4», Галимов запустил в чужую зону Илью Сафонова, который классно переиграл вратаря — 2:1.

Реальное время / realnoevremya.ru

Чуть спустя Артем отличился сам. Карпухин прострелил, защитник перекрыл зону, но шайба отскочила к Галимову, который не промахнулся — 3:1. Даже жаль, что у форварда казанцев в этом сезоне не получается играть столь же уверенно на протяжении всего чемпионата.

В начале третьего периода «Ак Барс», по сути, снял вопросы о победителе. Галимов и Алексей Марченко вывели Карпухина на свободный лед, тот проехал ближе к вратарю и переправил шайбу в ворота — 4:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После этого игра немного остыла. Через девять минут Никита Дыняк в быстром отрыве сделал «красоту»: объехал защитников, ушел от силового приема и расправился с голкипером — 5:1. Тут же Лайпсик одну отыграл, но это уже было из разряда «установил окончательный счет». Лучшим игроком признали Галимова с голом и двумя голевыми передачами.

Совет Гатиятулина и месть Карпухина

Тренер СКА Игорь Ларионов не стал изощряться и после игры сослался на стандартное «не хватило свежести на выезде». Понять его можно, нельзя же признавать, что его команду прибил Илья Карпухин (набрал 1+2), которого он «выкинул» из состава без объяснения причин. Впрочем, кто старое помянет... Главное, защитник «Ак Барса» красиво ответил тренеру своей игрой.

Реальное время / realnoevremya.ru

Гатиятулин предпочел говорить о реальных вещах. Во-первых, тренер «барсов» рассказал, что просил своих игроков включаться в начале периодов. Хоккеисты просьбу выполнили и заслуженно победили.

Во-вторых, Гатиятулин посоветовал журналистам меньше акцентировать внимание на плохой реализации «лишнего». Это, по его мнению, создает лишний ажиотаж и приводит к плохим последствиям. Последнее мало кто понял. Неужели Гатиятулин таким образом намекнул, что его соратника Алексея Тертышного не стоило увольнять из «Ак Барса»?

— Мы хорошо подготовились к матчу, вышли с правильным настроем, с правильными эмоциями. Играли с концентрацией, несмотря на изменения в счете. Хорошая, командная победа. Мы внесли изменения в обе бригады большинства, смотрим, как что работает. Будем думать, принимать решения. Не мне вам советовать, как работать, но предлагаю не создавать лишний ажиотаж вокруг большинства — уже имеем опыт, который не пошел на пользу, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» — СКА — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы:

1:0 — Яшкин (Карпухин, Барабанов, 03:24);

1:1 — Лайпсик (22:36);

2:1 — Сафонов (Галимов, Фальковский, 24:38, 4х4);

3:1 — Галимов (37:20);

4:1 — Карпухин (Галимов, Марченко, 41:10);

5:1 — Дыняк (Бровкин, Лучевников, 50:02);

5:2 — Лайпсик (Бландизи, 50:30).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 30 ноября в Казани с «Шанхайскими Драконами» в 17:00 по московскому времени. Совсем недавно казанцы обыграли китайскую команду в Санкт-Петербурге. Тогда победа досталась лишь по буллитам, сейчас перед своими болельщиками все ждут более уверенной «виктории».