«Рубин» объявил состав без Даку на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени
«Рубин» определился с составом на матч с «Зенитом» в рамках 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.
В составе «Рубина» из-за дисквалификации отсутствует лучший бомбардир команды Мирлинд Даку. Его место в атаке занял Жак Сиве. Ворота тренерский штаб казанцев доверил Евгению Ставеру.
Состав «Рубина»: Ставер — Арройо, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Рожков — Йочич, Кузяев, Чумич, Шабанхаджай — Сиве.
«Рубин» после 16 туров занимает седьмое место, «Зенит» идет третьим в турнирной таблице РПЛ.
Матч в прямом эфире из Санкт-Петербурга покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.00 по московскому времени.
На этой неделе «Рубин» вылетел из плей-офф Кубка России в Пути регионов, уступив тульскому «Арсеналу» (0:0, 2:3 по пен.).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».