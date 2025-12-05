Татарстан не вошел в топ-10 регионов по развитию спорта

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев представили рейтинг регионов по развитию сферы спорта

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев представили рейтинг российских регионов по развитию сферы спорта, по итогам которого Татарстан не попал в число лидеров. Лучшие результаты показали десять субъектов.

В топ-10 вошли: Липецкая, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Воронежская, Самарская области, Хабаровский край, Брянская, Калужская и Калининградская области. Такие данные были озвучены на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы «Спорт России», которое провел Чернышенко.

Дегтярев пояснил, что рейтинг основан на открытых и объективных данных, отражающих реальную организацию работы на местах. При его составлении учитывались предложения Президентской академии. Показатели включают уровень общего финансирования (с учетом поручения президента о доле расходов не менее 2%), вовлеченность населения в занятия спортом, обеспеченность спортивной инфраструктурой и работу с гражданами с ограниченными возможностями, в сравнении как с региональными планами, так и с общероссийскими значениями.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На заседании также подвели итоги реализации госпрограммы «Спорт России» в 2025 году и обсудили планы на 2026 год. Чернышенко напомнил, что цели госполитики в сфере спорта определены указом президента и Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2030 года.

По словам вице-премьера, более 60% граждан уже вовлечены в регулярные спортивные занятия. Наблюдается рост популярности таких видов спорта, как плавание (+211 тыс. человек), спортивная борьба (+84 тыс. человек), а также баскетбол, шахматы и спортивный туризм. Особо отмечено динамичное развитие самбо, которое признано олимпийским видом спорта. Ведется подготовка к празднованию 90-летия самбо в 2028 году.

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в стране составляет около 63%. Регионам поставлено 315 площадок ГТО, создано 11 капитальных объектов, 92 «умные» спортивные площадки и 14 физкультурных комплексов открытого типа. Около 700 организаций, входящих в систему спортивной подготовки, получили господдержку, а для 300 спортивных школ приобретено спортивное оборудование и инвентарь.

Дегтярев добавил, что в 2026—2028 годы на реализацию госпрограммы «Спорт России» предусмотрено 218,7 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем в предыдущий трехлетний период.

Рената Валеева