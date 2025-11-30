Лео Месси установил рекорд по голевым передачам, побив показатель Ференца Пушкаша

Крайний голевой ассист стал для Месси 405‑м в профессиональной карьере

Фото: Максим Платонов

Лионель Месси установил новый рекорд по количеству голевых передач в карьере, превзойдя достижение легендарного Ференца Пушкаша, сообщает RT.

Это произошло в полуфинальном матче плей‑офф MLS между «Интер Майами» и «Нью‑Йорк Сити», где аргентинский футболист выполнил одну результативную передачу. Этот ассист стал для Месси 405‑м в профессиональной карьере, что на одну передачу превышает прежний рекорд, принадлежавший Ференцу Пушкашу (404 голевые передачи).

Наталья Жирнова