«Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором» в Казани

Встреча состоится в 19:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на игру с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Казани в 19:00 по московскому времени.

Тренерский штаб Анвара Гатиятулина оставил без изменений состав «Ак Барса» по сравнению с предыдущим матчем в чемпионате. Ранее «барсы» обыграли «Шанхайских Драконов» со счетом 4:1.

Третью игру подряд в воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов. В запасе «Ак Барса» заявлен Максим Арефьев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вратарь Михаил Бердин, нападающие Алексей Пустозеров и Брэндон Биро вновь остались вне заявки на матч.

Встречу из Казани в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19:00 мск.

Зульфат Шафигуллин