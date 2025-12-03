«Ак Барс» объявил состав на матч с «Трактором» в Казани
Встреча состоится в 19:00 по московскому времени
«Ак Барс» определился с составом на игру с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Казани в 19:00 по московскому времени.
Тренерский штаб Анвара Гатиятулина оставил без изменений состав «Ак Барса» по сравнению с предыдущим матчем в чемпионате. Ранее «барсы» обыграли «Шанхайских Драконов» со счетом 4:1.
Третью игру подряд в воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов. В запасе «Ак Барса» заявлен Максим Арефьев.
Вратарь Михаил Бердин, нападающие Алексей Пустозеров и Брэндон Биро вновь остались вне заявки на матч.
Встречу из Казани в прямом эфире покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19:00 мск.
