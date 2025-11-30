Ноябрь был хуже октября: «Ак Барс» завершил месяц победой над «Драконами»

Команда Гатиятуллина обыграла китайских соперников со счетом 4:1

«Ак Барс» обыграл дома клуб «Шанхайские Драконы» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы забросили в каждом из периодов, причем в третьем отрезке — дважды. В составе «Ак Барса» отличились Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин, Илья Сафонов и Никита Дыняк. Единственная шайба «Драконов» в активе Троя Джозефса.

Билялов снова в воротах

Анвар Гатиятулин оставил без изменений состав «Ак Барса» по сравнению с предыдущим матчем в чемпионате с питерским СКА (5:2). В воротах снова появился Тимур Билялов, а его сменщиком значился Максим Арефьев. Голкипер Михаил Бердин и нападающий Брэндон Биро остались вне заявки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 12-й минуте игры «Ак Барс» открыл счет. Никита Дыняк прорвался по краю площадки и прострелил в центр, откуда Дмитрий Кателевский в одно касание отправил шайбу в ворота — 1:0. Для Степана Фальковского, начавшего голевую атаку, результативная передача стала сотым очком за карьеру в КХЛ.

Тут же «Шанхайские Драконы» остались в втроем — Ник Меркли и Кевин Лабанк одновременно схватили удаления. В ответ удалился Никита Лямкин, поэтому полноценного большинства «5 на 3» у казанцев не получилось. Как только команды вернулись к равным составам на площадке сцепились Адам Гленденинг и Дыняк. Последний свалил своего оппонента на лед и одержал формальную победу.

Первое звено «барсов» осталось без голов

В середине второго периода «Ак Барс» удвоил преимущество в счете. Дыняк отпасовал Никите Лямкину, защитник улучшил позицию и бросил, а Артур Бровкин подправил шайбу в ворота — 2:0. Для форварда казанцев гол стал первым в текущем сезоне КХЛ. Ближе к концу игрового отрезка Кевин Лабанк выезжал один в ноль с Биляловым, но вратарь хозяев оказался сильнее нападающего китайской команды.

В целом, второй и третий периоды получились менее насыщенными на события, чем первая двадцатиминутка. В заключительном отрезке игры можно вспомнить голы «Ак Барса» и раннюю смену вратаря гостей на шестого полевого игрока.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На 52-й минуте встречи Артем Галимов отпасовал на Илью Сафонова, который объехал защитников и переиграл Патрика Рибара — 3:0. Таким образом, у «барсов» в этой игре отличились все звенья кроме первого трио. «Драконы» за шесть минут до сирены сняли голкипера, пытаясь реализовать большинство в формате «6 на 4». Однако забили уже в равных составах. Оставить «сухим» Билялова помешал точный бросок Троя Джозефса.

В ответ на это Никита Дыняк в концовке матча забил в пустые ворота — 4:1.

Ноябрь закончился равенством побед и поражений

Победа стала для команды Гатиятулина четвертой в пяти последних матчах в чемпионате. Казанцы пока не проигрывали в текущей домашней серии. «Ак Барс» остался на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Барсы» уступают по очкам только магнитогорскому «Металлургу», безоговорочному лидеру всей «регулярки».

Если в октябре «Ак Барс» ни разу не проиграл, то ноябрь закончился для команды Гатиятулина равенством побед и поражений. Казанцы в уходящем месяце в 12 матчах победили шесть раз.

«Ак Барс» — «Шанхайские Драконы» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 — Кателевский (Дыняк, Фальковский, 11:41);

2:0 — Бровкин (Лямкин, Дыняк, 28:02);

3:0 — Сафонов (Галимов, Хмелевский, 52:26)№

3:1 — Джозефс;

4:1 — Дыняк.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 3 декабря в Казани с челябинским «Трактором» в 19.00 по московскому времени. Декабрь команда Гатиятулина начнет в столице Татарстана, а затем отправится на выезд в Уфу и Нижнекамск.

Зульфат Шафигуллин