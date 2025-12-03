Большунов не сможет попасть на Олимпиаду-2026 из-за критериев МОК, считает Журова

Критерии настолько суровы, что «далеко не каждый спортсмен сможет попасть» туда

Трехкратный олимпийский чемпион, представляющий Татарстан, Александр Большунов, как и многие другие российские спортсмены, не сможет принять участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Причиной станут жесткие критерии отбора, установленные МОК, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в интервью РИА «Новости».

По словам Журовой, эти критерии настолько суровы, что «далеко не каждый спортсмен сможет попасть на Олимпиаду». Она особо отметила, что «первые номера нашей сборной на Игры точно не поедут», приведя в пример лыжника Александра Большунова.

— Ведь Саша в каком у нас обществе — в ЦСКА. И они все написали черным по белому, там реально такие критерии, что возникает вопрос — а попадают ли под них спортсмены из первой десятки на чемпионате России, — объяснила депутат.

Заявление Журовой прозвучало на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который накануне признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Однако, по мнению Журовой, это решение также содержит «хитрость».

— Решение CAS я оцениваю как возможность федерациям работать дальше. Они, конечно, хитрые люди, взбудоражили всю нашу общественность, а дальше могут сказать — вы сами не справились, мы ведь вам дали возможность. Но когда вы ее дали — 2 декабря, когда уже практически все этапы Кубка мира закончились, а в ряде федераций они будут в Канаде и Америке. А, скажите, сколько времени сейчас надо получать туда визу? И где — в третьей стране? А скоро ведь Рождество и Новый год, поэтому они все сделали очень хитро, — добавила депутат, намекая на фактическую невозможность квалификации для российских спортсменов из-за позднего срока объявления.

Еще в сентябре норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказался о перспективах участия российских лыжников. Гонки остаются последней надеждой для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях, однако время для принятия положительного решения стремительно уходит.

