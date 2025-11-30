«Ак Барс» не внес изменений в состав на игру с «Шанхайскими Драконами»

Прошлая игра между двумя командами завершилась победой казанцев со счетом 3:2

«Ак Барс» обнародовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против команды «Шанхайские Драконы». Встреча состоится в Казани и начнется в 17:00.

По сравнению с предыдущим матчем против СКА (5:2) тренерский штаб казанской команды не внес изменений в состав. В ворота вновь встанет Тимур Билялов — он сыграет второй матч подряд. Голкипер Михаил Бердин по‑прежнему не включен в заявку.

На текущий момент «Ак Барс» располагается на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 32 матчах. Прошлая игра между двумя командами завершилась победой казанцев со счетом 3:2.

Наталья Жирнова