Аршавин: «Рубин» здорово смотрелся с «Зенитом», план Рахимова сработал

Эксперт оценил игру казанской команды против «Зенита»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший футболист сборной России и эксперт Андрей Аршавин оценил игру «Рубина» в матче с «Зенитом» (0:1) в Санкт-Петербурге. Встреча в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончилась победой с минимальной разницей в счете.

Аршавин считает, что план Рашида Рахимова на игру с «Зенитом» сработал.

— «Рубин» здорово смотрелся, у них работал план на игру. «Зенит» практически не создал моментов, использовал свой единственный шанс. Результат останется, игра забудется. «Зенит» имеет шанс уйти на зимний перерыв первым — это самое главное, — сказал Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Единственный мяч в ворота «Рубина» забил защитник «Зенита» Нино на 68-й минуте игры. Помимо этого эпизода питерцы ни разу не пробили в створ ворот казанской команды.

«Рубин» после 17 сыгранных матчей занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. До зимнего перерыва казанцам осталось сыграть одну игру — против «Ростова» в гостях 6 декабря. Зимняя пауза в чемпионате продлится с 7 декабря по 1 марта.

Зульфат Шафигуллин