«Ак Барс» разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе

Уфимцы прервали трехматчевую победную серию «барсов»

«Ак Барс» проиграл в Уфе «Салавату Юлаеву» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уфимцы прервали трехматчевую победную серию команды Анвара Гатиятулина.

В составе «Ак Барса» шайбу забросил Александр Хмелевский. У «Салавата Юлаева» дубль в активе Шелдона Ремпала и по одному голу забили Девин Броссо и Джек Родуолд. Ворота казанцев защищал Максим Арефьев, нападающий Артем Галимов пропустил игру по состоянию здоровья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В третьем периоде судьи отменили гол Артура Бровкина в ворота «Салавата Юлаева». Уфимцы три из четырех шайб забросили в большинстве. У нападающего Шелдона Ремпала четыре набранных очка — 2 гола и 2 ассиста.

В текущем сезоне «Ак Барс» дважды обыграл уфимцев — 3:1 и 4:1. Это первое поражение казанцев в «Зеленом дерби» в нынешнем чемпионате.

«Ак Барс» остался на втором месте Восточной конференции, «Салават Юлаев» укрепился на седьмой строчке.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы:

1:0 — Ремпал (Пименов, Сучков, 07:21);

1:1 — Хмелевский (Карпухин, Пустозёров, 28:09);

2:1 — Ремпал (Алалыкин, Кулик, 31:31, 5х4);

3:1 — Броссо (Жаровский, Ремпал, 34:58, 5х4);

4:1 — Родуолд (Жаровский, Ремпал, 58:13, 5х4).

Зульфат Шафигуллин