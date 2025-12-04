Фальковский и Алистров из «Ак Барса» вызваны в сборную Беларуси на Кубок Первого канала

Турнир пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Степан Фальковский и нападающий Владимир Алистров, представляющие казанский хоккейный клуб «Ак Барс», получили вызов в состав национальной сборной Беларуси для участия в предстоящем Кубке Первого канала. Об этом сообщила пресс-служба «Ак Барса».

Турнир, который пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске, соберет три команды: помимо сборной Беларуси, в нем примут участие российская команда «Россия 25» и сборная Казахстана. Средний возраст команды из Беларуси на предстоящем Кубке Первого канала составляет 24,5 года.

Напомним, российские и белорусские сборные отстранены от участия в турнирах Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 года после начала военной операции на Украине.

28-летний защитник Степан Фальковский присоединился к «Ак Барсу» в 2024 году. В ноябре текущего года он набрал свое 100-е очко в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), для достижения этой отметки игроку потребовалось 307 матчей. До перехода в казанский клуб Фальковский с 2018 года выступал за петербургский СКА.

24-летний белорусский нападающий Владимир Алистров, присоединившийся к «Ак Барсу» в сентябре этого года, также успел отметить важный карьерный юбилей. В сентябре он достиг отметки в 100 очков в КХЛ. В минувшем сезоне форвард выступал за петербургский СКА, где в 65 матчах набрал 19 очков (3 гола + 16 результативных передач).

Рената Валеева