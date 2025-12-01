На Олимпиаде-2026 Россию представят всего несколько десятков спортсменов

Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что на зимних Олимпийских играх в Италии выступят не более 15—20 российских атлетов. По словам главы Минспорта, это максимально возможное количество спортсменов в текущих условиях.

На данный момент известны несколько российских спортсменов, получивших допуск к соревнованиям. Среди них фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов, хотя последний пока не получил официального приглашения. Кроме того, российские спортсмены завоевали квоты в шорт-треке на дистанциях 1000 и 1500 метров у мужчин, а также 500 и 1000 метров у женщин. Важно отметить, что эти квоты не именные — на Играх смогут выступить по одному представителю от России в каждой категории.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Напомним, что ранее российские гимнасты получили допуск на турниры Европы и шанс попасть на Олимпиаду.

Наталья Жирнова