Источник: «Ак Барс» может подписать лидера ЦСКА

Спронг мог перейти в казанский клуб еще летом, но в межсезонье выбрал Москву

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг может перейти в казанский «Ак Барс». Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

По данным источника, ЦСКА выставил своего лидера на трансфер. Хоккеист перестал попадать в состав по решению главного тренера Игоря Никитина. На Спронга претендуют два клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «Ак Барс» и «Шанхайские Драконы».

Ранее Спронг рассказал, что летом мог перейти в казанский «Ак Барс», но в итоге выбрал вариант с ЦСКА в Москве.



В нынешнем сезоне КХЛ нападающий набрал 31 (12+19) балл за результативность в 29 матчах. Спронг является лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром ЦСКА в текущем регулярном чемпионате.

Зульфат Шафигуллин