«Ак Барс» сыграет первый матч в декабре в Казани против «Трактора»

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани с «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» продолжает идти на втором месте в Восточной конференции с 44 очками в 33 матчах. В последних пяти играх чемпионата команда Анвара Гатиятулина проиграла лишь раз — в Москве столичному «Спартаку» (0:1).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Востока с 35 баллами в 33 играх. Челябинцы начали новую выездную серию с поражения в Череповце от «Северстали» со счетом 3:2. До этого команда одержала две домашние победы с общей разницей 15:1 над «Шанхайскими Драконами» (9:0) и «Сочи» (6:1).

В составе «Трактора» выступает прошлогодний лучший бомбардир «регулярки» Джошуа Ливо. Летом нападающий мог перейти в казанский «Ак Барс». В ноябре в «Тракторе» сменился главный тренер — Бенуа Гру ушел в отставку, его замещает Рафаэль Рише.

В прошлом сезоне команды обменялись двумя домашними победами — 2:2 (1:3, 4:0, 2:3, 6:2). Всего в КХЛ соперники провели 71 матч, в которых «Ак Барс» победил 44 раза.

В прямом эфире встречу из Казани покажут телеканалы КХЛ ТВ, ТНВ и «ТНВ Планета» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин