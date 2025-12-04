Российские самбисты будут выступать под флагом страны

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация самбо (ФИАС) разрешила национальным сборным России и Белоруссии выступать под государственной символикой своих стран на всех международных соревнованиях начиная с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление было принято на заседании исполкома ФИАС в четверг.

Это решение распространяется на все возрастные категории спортсменов.

— Руководствуясь принципом равного отношения ко всем национальным федерациям, исполнительный комитет на заседании 4 декабря 2025 года постановил распространить данную практику на все возрастные категории. Таким образом, начиная с 1 января 2026 года спортсмены из России и Белоруссии получат право выступать под национальными флагами и с гимнами на всех международных соревнованиях под эгидой ФИАС, — говорится в официальном заявлении федерации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Осенью текущего года исполком ФИАС уже разрешил российским и белорусским самбистам выступать под своими флагами на международных соревнованиях среди юношей и юниоров.

Президент ФИАС Василий Шестаков подчеркнул последовательность международной федерации в вопросе допуска спортсменов. Он напомнил, что ФИАС изначально допускала спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, основываясь на убеждении, что спорт должен оставаться вне политики.

— Спорт — это мост для диалога и взаимопонимания между народами даже в непростые времена. Мы продолжили этот курс, сначала вернув национальную символику для юниоров, а теперь — для всех спортсменов. Это решение возвращает ситуацию в правовое поле, основанное на равных правах для всех членов нашей федерации, — заявил Василий Шестаков.



