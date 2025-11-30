Соболев — о победе над «Рубином»: «Я сделал то, что должен был»

Нападающий «Зенита» отметился голевой передачей на автора единственного гола в матче

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в 17-м туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист отметился голевой передачей в моменте с единственным голом в игре.

В середине второго тайма Соболев мог записать ассист на Максима Глушенкова, но полузащитник «Зенита» не реализовал выход один на один с вратарем.

— Забей Глушенков, и игра бы закончилась. Там защитник дотянулся. Момент с голом? Я сделал то, что должен был — выиграл борьбу. Достаточно тяжело играть с защитниками «Рубина». Надо отдать должное, они всю игру боролись, — сказал в эфире «Матч ТВ» Соболев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Соболев в нынешнем чемпионате РПЛ забил три гола и отдал одну голевую передачу в 15 матчах за «Зенит». Питерская команда идет третьей с отставанием в одно очко от лидирующего «Краснодара» за тур до зимней паузы.

Зульфат Шафигуллин