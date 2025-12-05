Гатиятулин объяснил причину поражения «Ак Барса» от «Салавата Юлаева»

Тренер вспомнил ситуацию, случившуюся с командой в прошлом сезоне

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причину крупного поражения от «Салавата Юлаева» (1:4) в Уфе. По его словам у команды случился рецидив прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— C cамого начала матча мало что получилось. В прошлом сезоне у нас была проблема, когда после эмоционального матча следующая игра была не очень выразительной. В этом сезоне в большей степени это удалось решить, но сегодня случился рецидив. Нужно правильно оценить наше состояние, чтобы в дальнейшем такого не повторялось, — сказал Гатиятулин.

«Салават Юлаев» три из четырех шайб в ворота «Ак Барса» забросил при игре в большинстве. Сами казанцы не смогли реализовать свои моменты.

Команда Гатиятулина прервала трехматчевую победную серию в чемпионате. Следующий матч «Ак Барс» проведет 7 декабря в Нижнекамске с «Нефтехимиком» в 17:00 по московскому времени. После этого у «барсов» будет недельный перерыв без игр.

«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» остается седьмым.

Зульфат Шафигуллин