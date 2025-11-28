Досадное поражение татарстанских пловцов на короткой воде

Сборная Республики Татарстан была дисквалифицирована на эстафете 4 по 100 м с формулировкой «нарушение правил соревнований»

Фото: предоставлено СК «Синтез»

На чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходил в Казани, в заключительный день соревнований сборная Республики Татарстан была дисквалифицирована на эстафете 4 по 100 м с формулировкой «нарушение правил соревнований».

Как выяснилось позднее, на последнем этапе, когда Андрей Минаков, представляющий Республику Татарстан и спортивный клуб «Синтез», завершал свою стометровку, следующий за ним спортсмен прыгнул в воду раньше, чем Минаков коснулся бортика. Тем самым тысячные доли секунды решили судьбу заплыва.



