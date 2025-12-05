В Казани запустят программу раннего выявления талантливых шахматистов

Метшин подчеркнул значимость занятий шахматами для общего развития ребенка

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил поддержку инициативе Федерации шахмат Татарстана по проведению ранней и углубленной подготовки юных шахматистов. Об этом он заявил на шахматном турнире — Кубке мэра. В этом году его участниками стали 50 спортсменов, среди которых известные гроссмейстеры и международные мастера, а также призеры региональных и всероссийских соревнований. Возраст участников варьируется от 7 до 59 лет. Участники борются за общий призовой фонд размером 500 тысяч рублей.

Метшин обратил особое внимание на необходимость организации систематической работы с молодыми игроками уже с начальных классов школ. Планируется подготовить специальное распоряжение, которое будет направлено руководителям муниципальных округов для скорейшего начала отбора одаренных учеников уже с третьего учебного квартала текущего учебного года. Мэр Казани подчеркнул значимость занятий шахматами для общего развития ребенка, утверждая, что эта игра способствует формированию фундаментальных навыков, необходимых школьникам в математике, русском языке, информатике и иностранных языках.

Глава Федерации шахмат Татарстана Руслан Салимов выделил важную роль раннего вовлечения детей в мир шахмат. Он напомнил, что большинство успешных гроссмейстеров начинают осваивать игру уже в дошкольном возрасте, отмечая успешный опыт зарубежных стран. Организация интенсивных тренировок с первых школьных лет, по мнению Салимова, сможет создать условия для появления новых чемпионов международного уровня.



В октябре «Реальное время» писало про шахматную школу Нежметдинова в центре Казани, которую отреставрируют за 250 млн.

Ариана Ранцева