Кварацхелия претендует на приз лучшему игроку мира Globe Soccer Awards

Определен финальный список из 15 претендентов на награду по итогам 2025 года

Фото: Реальное время

Стали известны финальные претенденты на приз лучшему игроку мира Globe Soccer Awards по итогам 2025 года. В список вошли 15 футболистов, в том числе один представитель Грузии.

В числе претендентов оказался экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия из французского «ПСЖ». Также в список вошли пять его одноклубников Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Витинья.

Кроме них на награду лучшему футболисту претендуют Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе, Винисиус (оба — «Реал» Мадрид), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски (все — «Барселона») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Определение победителя и вручение награды Globe Soccer Awards произойдет 28 декабря в Дубае. В прошлом году приз за лучшего футболиста получил Винисиус из мадридского «Реала».

Рекордсменом по числу наград Globe Soccer Awards является португалец Криштиану Роналду, у которого шесть побед в конкурсе.

Зульфат Шафигуллин