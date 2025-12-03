Кварацхелия претендует на приз лучшему игроку мира Globe Soccer Awards
Определен финальный список из 15 претендентов на награду по итогам 2025 года
Стали известны финальные претенденты на приз лучшему игроку мира Globe Soccer Awards по итогам 2025 года. В список вошли 15 футболистов, в том числе один представитель Грузии.
В числе претендентов оказался экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия из французского «ПСЖ». Также в список вошли пять его одноклубников Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Витинья.
Кроме них на награду лучшему футболисту претендуют Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе, Винисиус (оба — «Реал» Мадрид), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски (все — «Барселона») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Определение победителя и вручение награды Globe Soccer Awards произойдет 28 декабря в Дубае. В прошлом году приз за лучшего футболиста получил Винисиус из мадридского «Реала».
Рекордсменом по числу наград Globe Soccer Awards является португалец Криштиану Роналду, у которого шесть побед в конкурсе.
