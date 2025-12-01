Рахимов ответил на критику фаната «Рубина», прорвавшегося в зал для пресс-конференций

Представитель фанатского движения сказал тренеру, что болельщикам не нравится оборонительная игра команды

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на критику со стороны фаната после поражения от «Зенита» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Представитель фанатского движения казанского клуба пробрался в зал для пресс-конференций в Санкт-Петербурге.

Девушка-фанат задала провокационный вопрос тренеру, заявив, что болельщикам не нравится оборонительная игра «Рубина». При встречном вопросе Рахимова она ответила, что болеет за команду уже три года, чем вызвала смех в зале.

— Забиваем мало голов? Почему-то вы не говорите, что мы четвертый матч подряд пропускаем мало. Нет, это не видно. Видно только, что не забиваем. Просто надо быть объективным в этих случаях. И надо понимать ситуацию. У нас сейчас было побольше моментов, чем у «Зенита». В минувшем туре «Ахмат» ни разу не пробил в створ по нашим воротам. Это игра команды, которая подстроила соперника под себя. Сегодня «Зенит» в створ ударил один раз. Без моментов. Хотя качество их футболистов на 200-300 миллионов евро. А вы говорите об атакующем футболе. Болеть надо за команду, а не за лигу. А если болельщик начинает говорить про атакующий или оборонительный футбол, то он не болельщик. Он хочет видеть то и то, но надо понимать возможности клуба. Вы думаете, что я не хочу видеть атакующий футбол, казанскую «Барселону»? Но это так не строится. Где вы работаете? У вас свое заведение. Оно лучшее в городе? По вашему мнению — лучшее, а многие считают: «Ну что за заведение». Нужна объективность, а не только требования и желания, — заявил Рахимов.

При этом девушка не смогла ответить, какие команды в РПЛ играют в атакующий футбол.

Представители фанатского движения «Рубина» на регулярной основе прорываются в зал для пресс-конференций после матчей казанской команды и задают провокационные вопросы Рахимову. При этом клуб ни разу в текущем сезоне не отреагировал на подобные выпады со стороны клубных болельщиков.

«Рубин» после 17 сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. До зимнего перерыва команде осталось провести одну игру — 6 декабря в гостях против «Ростова».

В двух последних турах чемпионата «Ахмат» и «Зенит» нанесли по воротам «Рубина» всего один удар в створ. При этом команда Рахимова обыграла грозненцев 1:0 и проиграла вице-чемпионам страны со счетом 0:1.

Зульфат Шафигуллин