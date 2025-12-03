Миллер стал первым из «Ак Барса» участником Матча звезд КХЛ — 2026

Определены уже 17 игроков звездного уикенда в Екатеринбурге

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер вошел в список участников Матч звезд КХЛ — 2026 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первым участником Матча звезд КХЛ — 2026 ранее стал нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук. В среду к нему добавились еще 16 игроков, выбранные голосованием болельщиков. В том числе нападающие Александр Радулов («Локомотив») и Джош Ливо («Трактор»), защитники Дамир Шарипзянов («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс») и вратарь Филипп Долганов («Нефтехимик»).

Примечательно, что больше всего голосов набрал вратарь минского «Динамо» Зак Фукале — 7084 балла.

Далее участников выберут представители СМИ, после чего добирать составы будут решением лиги. Матч звезд КХЛ — 2026 пройдет в Екатеринбурге 7—8 февраля. Звездный уикенд в этом сезоне состоится в новом формате мини-турнира с участием четырех команд.

Зульфат Шафигуллин