«Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором» в Казани
Команда Гатиятулина продлила победную серию до трех матчей подряд
«Ак Барс» одержал победу над «Трактором» со счетом 5:3 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина продлила победную серию до трех матчей кряду.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов, Митчелл Миллер, Никита Дыняк, Никита Лямкин и Дмитрий Яшкин. У «Трактора» голы в активе Егора Коршкова, Арсения Коромыслова и Андрея Никонова.
«Ак Барс» продолжает идти на второй позиции в турнирной таблице Восточной конференции, «Трактор» остался шестым. В последних шести играх «барсы» одержали пять побед.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым» в 01:00 по московскому времени. Команда Гатиятулина две ближайшие игры чемпионата сыграет на выезде.
«Ак Барс» — «Трактор» — 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)
Голы:
0:1 — Коршков (24:14);
1:1 — Барабанов (33:27);
2:1 — Миллер (Барабанов, Семенов, 37:00);
3:1 — Дыняк (Бровкин, Кателевский, 37:13);
3:2 — Коромыслов (Прибыльский, Рыков, 42:14);
4:2 — Лямкин (Семенов, Барабанов, 43:11);
4:3 — Никонов (Григоренко, Кравцов, 57:53, 6х5);
5:3 — Яшкин (Семенов, Барабанов, 59:07).
