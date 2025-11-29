Александра Большунова дисквалифицировали с соревнований за нападение на соперника

После гонки Большунов грубо толкнул Бакурова, и тот упал вместе с бортиком

Фото: Максим Платонов

Трехкратного олимпийского чемпиона, представителя Татарстана Александра Большунова дисквалифицировали со спринтерской гонки на первом этапе Кубка России. Спортсмен напал на соперника Александра Бакурова после финиша в полуфинальном забеге, сообщает РИА «Новости».

Большунов занял последнее место в своем полуфинальном забеге. На заключительном повороте он потерял равновесие, уперевшись лыжей в Бакурова. После гонки Большунов грубо толкнул соперника в спину. Бакуров упал вместе с бортиком. После он удалился с трассы, хромая и держась за ногу.

Поведение Большунова осудил другой представитель Татарстана, лыжник Савелий Коростелев.

— И вот это гордость страны? — написал он в своем телеграм-канале, прикрепив видео с гонки.

О ситуации высказалась и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

— Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции, — сказала она.

Галия Гарифуллина