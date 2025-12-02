Федерация лыжных гонок приостановила участие Большунова в соревнованиях
Спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях до полного восстановления Александра Бакурова, на которого представитель Татарстана напал на Кубке России
Президиум Федерации лыжных гонок России принял решение временно приостановить спортивный статус татарстанского лыжника Александра Большунова. Спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях до полного восстановления Александра Бакурова, на которого спортсмен из Татарстана напал на недавних соревнованиях. После гонки Большунов грубо толкнул Бакурова, и тот упал вместе с бортиком.
RUS-код, который был временно отозван у Большунова, представляет собой уникальный числовой идентификатор спортсмена в официальной базе данных. Именно этот код дает право атлетам выступать на соревнованиях различного уровня.
Ранее Большунов раскрыл многолетний конфликт с группой Сорина после инцидента на Кубке России. Он хотел уладить ситуацию сразу же после финиша, однако «эмоции и мат» Бакурова помешали конструктивному диалогу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».