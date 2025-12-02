Федерация лыжных гонок приостановила участие Большунова в соревнованиях

Спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях до полного восстановления Александра Бакурова, на которого представитель Татарстана напал на Кубке России

Фото: Максим Платонов

Президиум Федерации лыжных гонок России принял решение временно приостановить спортивный статус татарстанского лыжника Александра Большунова. Спортсмен не сможет участвовать в соревнованиях до полного восстановления Александра Бакурова, на которого спортсмен из Татарстана напал на недавних соревнованиях. После гонки Большунов грубо толкнул Бакурова, и тот упал вместе с бортиком.

RUS-код, который был временно отозван у Большунова, представляет собой уникальный числовой идентификатор спортсмена в официальной базе данных. Именно этот код дает право атлетам выступать на соревнованиях различного уровня.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее Большунов раскрыл многолетний конфликт с группой Сорина после инцидента на Кубке России. Он хотел уладить ситуацию сразу же после финиша, однако «эмоции и мат» Бакурова помешали конструктивному диалогу.

Наталья Жирнова