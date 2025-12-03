Более 500 спортсменов примут участие в соревнованиях по триатлону в Казани

Участники преодолеют дистанцию протяженностью до 3 км

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

7 декабря в Казани состоится турнир «Казанский акватлон» (0+) для участников в возрасте от 13 до 60 лет. Кроме того, в программу включены старты параспортсменов в дисциплинах «СЛ-триатлон» и «ПОДА-триатлон». В этот же день пройдет VIII этап республиканских соревнований Детской лиги по триатлону среди мальчиков и девочек от 7 до 12 лет — он станет заключительным в сезоне и подведет итоги всех предыдущих этапов. Генеральным партнером Детской лиги РТ по триатлону второй год подряд выступает группа компаний «СМУ-88».

предоставлено ГК "СМУ-88"

На участие в соревнованиях подали заявки более 500 спортсменов из 6 регионов России: Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Самарской области, Костромской области и Республики Татарстан. Все участники преодолеют два этапа дистанции: бег на Центральном стадионе и плаванье в бассейне «Оргсинтез». Совокупная протяженность дистанции составит до 3 км.

Соревнования организованы Федерацией триатлона РТ и Комитетом физической культуры и спорта исполкома Казани.