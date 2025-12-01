Цена на серебро обновила исторический максимум, подскочив более чем на 2%

Это уже шестая торговая сессия подряд, когда серебро демонстрирует восходящую динамику

Фото: Реальное время

Стоимость серебра на спотовом рынке в ходе торгов в понедельник продемонстрировала резкий рост, превысив отметку в $57 за унцию и достигнув нового исторического максимума. Как сообщает агентство Reuters, драгоценный металл подорожал более чем на 2%, зафиксировавшись на уровне $57,86 за унцию.

Это уже шестая торговая сессия подряд, когда серебро демонстрирует восходящую динамику. С начала текущего года его стоимость выросла более чем вдвое, значительно опережая золото, которое за аналогичный период подорожало в 1,6 раза.

Аналитики связывают текущий ралли серебра с несколькими ключевыми факторами. Среди них — сохраняющийся дефицит предложения на мировом рынке и усиливающиеся ожидания участников рынка относительно возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дефицит на мировом рынке по-прежнему ощущается, — прокомментировал ситуацию аналитик по сырьевым товарам ANZ Group Дэниел Хайнс. — Поскольку цены на золото взяли передышку, инвесторы, похоже, обратили внимание на серебро.

На фоне роста серебра, спотовая цена на золото в понедельник показала незначительное снижение на 0,1%, опустившись до $4225,91 за унцию. При этом декабрьские фьючерсы на золото, напротив, подорожали на 0,1%, достигнув отметки в $4260,2 за унцию.

В октябре 2025 года золото демонстрирует уникальный феномен, одновременно побив исторические рекорды на финансовых рынках и установив каноны роскоши в ювелирном искусстве. Цена металла достигла $4390 за унцию, показав годовой рост более чем на 50%, что делает его одним из самых успешных активов десятилетия. Подробнее об этом виде инвестирования — в авторской колонке digital-экономиста Равиля Ахтямова.

Рената Валеева