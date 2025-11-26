Сенаторы одобрили технологический сбор на электронику с 2026 года

Плательщиками сбора станут юрлица и ИП, но эксперты «Реального времени» считают, что все это приведет к очередному подорожанию для потребителей

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает введение с 1 сентября 2026 года технологического сбора за ввоз или производство на территории России продукции с электронной компонентной базой. Эта мера призвана обеспечить финансирование развития отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.

Как ранее поясняли в Минпромторге, механизм технологического сбора разработан с целью укрепления технологического суверенитета страны. Поступления от сбора будут направляться на развитие критически важных направлений в российской промышленности.



Плательщиками сбора станут юрлица и ИП, осуществляющие ввоз или производство указанной продукции и компонентов. Однако эксперты «Реального времени» считают, что все это приведет к очередному подорожанию и выиграют лишь продавцы с «серого» рынка.

Реальное время / realnoevremya.ru

Максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждый компонент или единицу продукции.

Все поступления по технологическому сбору будут зачисляться в федеральный бюджет. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее озвучивал прогноз по доходам: поскольку сбор вводится с сентября, в 2026 году доходы бюджета от него могут составить порядка 20 миллиардов рублей. В 2027 году ожидается рост до 88 миллиардов, а с 2028 года поступления могут достичь порядка 110 миллиардов рублей ежегодно.

Рената Валеева