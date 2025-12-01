Россия готова увеличить поставки зерна и халяльной продукции в Саудовскую Аравию

Вице‑премьер России Александр Новак подчеркнул, что за последние 10 лет товарооборот между двумя странами вырос в 10 раз

Фото: Реальное время

Вице‑премьер России Александр Новак сообщил о расширении диалога между Россией и Саудовской Аравией в сфере сельского хозяйства. В рамках переговоров стороны обсудили возможность увеличения поставок из России зерна и мясной продукции, а также наращивание производства халяльной продукции и продуктов переработки, востребованных на саудовском рынке.

В интервью телеканалу «Россия 24» Новак подчеркнул, что за последние 10 лет товарооборот между двумя странами вырос в 10 раз. «И мы видим, что есть большие перспективы по его увеличению», — отметил вице‑премьер.

Помимо агропромышленного сектора, Россия и Саудовская Аравия активизировали диалог по ряду других ключевых направлений. Среди них — внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений, развитие здравоохранения и фармацевтики, промышленное сотрудничество, а также взаимодействие в сфере образования. Также Россия готовится к тендеру на строительство АЭС в Саудовской Аравии.

Наталья Жирнова