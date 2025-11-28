FLAMAX обеспечил питьевой водой санаторий «Янган-Тау»

Специалисты FLAMAX спроектировали два сборных стальных резервуара суммарным объемом 1 006 кубометров

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

В начале осени FLAMAX реализовал социально значимый проект в Башкортостане. В рамках обновления инженерной инфраструктуры санатория «Янган-Тау» было применено современное решение для хранения воды.

«Янган-Тау» — это низкогорный бальнеоклиматический курорт, расположенный вдали от крупных городов и промышленных предприятий на высоте около 400 метров над уровнем моря. Емкости FLAMAX обеспечат бесперебойность водоснабжения резидентов одноименного села и отдыхающих комплекса в высокий сезон: в них будут запасать избыточный объем воды в период низкого потребления, за счет чего получат достаточный ресурс для использования во время максимального спроса.

Задача для инженеров FLAMAX была понятной. В недавнем прошлом предприятие уже применяло похожие решения для рекреаций в Абхазии и Крыму. В соответствии с потребностями заказчика и особенностями региона будущей эксплуатации специалисты FLAMAX спроектировали два сборных стальных резервуара суммарным объемом 1 006 куб. м. Они получили классические габариты: диаметр — 9,36 м, высота — 8,37 м.

С учетом уличного исполнения был реализован комплекс мер для защиты конструкций от промерзания. Предусмотрена система подогрева тэнами закрытого типа, которая управляется через датчики температуры и шкаф управления и обеспечивает поддержание стабильного температурного режима. Стенки и дно емкостей утеплили пенополистироловыми плитами, крышу — сэндвич-панелями.

Перед вводом в эксплуатацию была выполнена полная герметизация и санитарная обработка внутреннего объема, включающая установку дополнительных фильтров и промывку ПВХ-мембраны, которая так же, как и все комплектующие резервуаров, были изготовлены на собственном заводе FLAMAX в Республике Татарстан.

Доставка в соседний регион осуществлялась автомобильным транспортом. Сборка на заранее подготовленной для работы площадке прошла быстро и четко. Работа была планово завершена штатной группой монтажников FLAMAX за 7 дней.

