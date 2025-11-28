Путин подписал закон для насыщения рынка бензином: новые акцизы и переработка в Беларуси

Новый документ позволит российским компаниям получать обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение стабильности внутреннего рынка бензина в стране. Новый документ позволит российским компаниям получать обратный акциз при переработке нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.



Как пояснял ранее заместитель главы Минфина Алексей Сазанов, в настоящее время российская нефть активно перерабатывается по такой схеме на НПЗ Белоруссии. При этом все выработанные нефтепродукты остаются в собственности российских компаний и в первую очередь поставляются на внутренний рынок России. Теперь обратный акциз можно будет применять при такой давальческой переработке нефти на белорусских предприятиях.

Помимо этого, с 1 января 2026 года закон обнуляет акциз на денатурированный этиловый спирт, используемый для производства высокооктанового (с исследовательским методом 92 и более) автомобильного бензина. Для реализации этой меры вводится понятие свидетельства организации, осуществляющей производство высокооктанового бензина. Компании, обладающие такими свидетельствами, смогут приобретать денатурированный этиловый спирт с нулевой ставкой акциза. Эти изменения были предложены правительством с целью насыщения внутреннего рынка страны бензином.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также закон предусматривает поддержку для компаний, которые не успевают в срок завершить модернизацию своих НПЗ по инвестиционным соглашениям с Минэнерго из-за сложившейся ситуации. В 2026 году для таких компаний будет увеличена выплата обратного акциза. В частности, понижающий коэффициент, применяемый к обратному акцизу в случае невыполнения обязательств по выпуску бензина пятого класса в объеме не менее 10% от объема переработанной нефти, увеличивается с 0,66 до 0,85. Это позволит увеличить выплату обратного акциза таким компаниям с 66% до 85% от акциза.

Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.

Напомним, что в октябре в Крыму были введены ограничения на продажу топлива из-за дефицита бензина. Изначально можно было приобрести не более 20 литров за одну покупку, позднее лимит был увеличен до 30 литров. Кроме того, топливо продавалось только на ограниченном количестве АЗС.

Рената Валеева