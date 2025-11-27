Бизнес-парк «Камапласт» получит субсидии на 52,5 млн рублей

В Нижнекамске состоялась рабочая встреча, посвященная реализации госпрограмм в сфере промышленности Татарстана. На ней стало известно, что бизнес-парк «Камапласт» получит субсидии на 52,5 млн рублей. Мероприятие провела депутат Государственной думы России, первый зампредседателя комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, сообщает мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Ключевой темой обсуждения стало развитие промышленного сектора региона как основы сильной экономики. Участники встречи рассмотрели вопросы поддержки предприятий, привлечения инвестиций и подвели промежуточные итоги года.



скриншот с телеграм-канала "Радмир Беляев. Нижнекамск"

Сообщается, что в текущем году ряд предприятий региона успешно получил значительную финансовую поддержку. Компания United Catalyst Technologies привлекла заем в размере 200 млн рублей от Фонда развития промышленности на приобретение нового оборудования. Бизнес-парк «Камапласт» прошел отбор Минэкономразвития России и ожидает получения субсидий на сумму 52,5 млн рублей. Также в рамках мероприятия участники ознакомились с работой промышленного парка «Нижнекамск» и Нижнекамского химико-технологического института.

