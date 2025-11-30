В Приволжье вырос спрос на сельхозспециалистов: количество вакансий увеличилось в несколько раз

В 2025 году значительно вырос спрос на специалистов сельскохозяйственной отрасли, особенно на сборщиков урожая, пастухов и дояров

Фото: Максим Платонов

В Приволжском федеральном округе в 2025 году значительно вырос спрос работодателей на аграрных специалистов, что подтверждается данными «Авито Работы». Количество вакансий увеличилось по нескольким направлениям, а средние зарплатные предложения остаются конкурентными на фоне расширения сельскохозяйственного производства в округе.

Наибольший рост интереса со стороны работодателей показала профессия сборщика урожая — количество предложений увеличилось на 125%, а среднее зарплатное предложение составило 52 500 рублей в месяц. На втором месте — вакансия пастуха, интерес вырос в 2 раза, при среднем зарплатном предложении 60 120 рублей в месяц. Далее следует позиция дояра/доярки, количество вакансий увеличилось на 81%, а среднее зарплатное предложение достигло 74 120 рублей в месяц. Такая динамика показывает, что в округе востребованы специалисты, обеспечивающие как проведение полевых работ, так и поддержку животноводческих хозяйств.

В Башкортостане больше всего выросло количество вакансий для дояров и доярок — на 82%, при среднем зарплатном предложении 69 815 рублей. Значительный рост наблюдается и среди садовников (+60%, среднее зарплатное предложение — 96 470 рублей). Это может быть связано с развитием хозяйств, специализирующихся на переработке, и с увеличением объемов работ на сезонных участках.

В Самарской области лидером по динамике стал сельскохозяйственный рабочий — количество вакансий увеличилось на 54%, среднее зарплатное предложение составляет 60 958 рублей в месяц. Далее идут садовники (+48%, среднее зарплатное предложение — 55 000 рублей) и скотники (+19%, среднее зарплатное предложение — 53 150 рублей). Такая ситуация указывает на расширение работ в хозяйствах и повышение потребности в универсальных специалистах.

В Татарстане самый высокий рост показала профессия дояра и доярки — количество вакансий увеличилось на 111%, а среднее зарплатное предложение составляет 95 730 рублей. Рост также отмечается среди овощеводов (+33%, среднее зарплатное предложение 68 810 рублей) и садовников (+27%, среднее зарплатное предложение 69 790 рублей). Динамика подчеркивает активное развитие агропромышленного комплекса региона и повышение спроса на специалистов, работающих с урожаем и зелеными насаждениями.

В Нижегородской области лидером стали вакансии дояра и доярки — их количество выросло на 97%, при среднем зарплатном предложении в 75 000 рублей. Высокий рост также наблюдается среди сельскохозяйственных рабочих (+66%, среднее зарплатное предложение — 67 640 рублей) и садовников (+61%, среднее зарплатное предложение — 95 000 рублей). Кроме того, востребованы скотники, рост числа вакансий составил 44%, а среднее зарплатное предложение достигло 103 380 рублей в месяц — одно из самых высоких в округе.

Дмитрий Зайцев