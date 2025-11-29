В Татарстане остается убрать урожай с 77 тыс. га полей

В том числе — почти 59 тыс. га подсолнечника

Фото: Реальное время

В Татарстане завершается уборка урожая. Предстоит обработать еще около 77 тыс. га посевных площадей, включая почти 59 тыс. га подсолнечника. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в доме правительства.

Сбор семян подсолнечника уже составил порядка 475 тыс. тонн при среднем показателе урожайности 20 ц/га. Помимо этого, остается завершить уборку кукурузы, общая площадь — 18,4 тысячи га (33% от плана). На сегодня собрано 262 тыс. тонн кукурузы, средняя урожайность составила 69 ц/га.

Реальное время / realnoevremya.ru

Уборка сахарной свеклы в республике подошла к концу. Всего было накопано 2,6 млн тонн корнеплодов, обеспечивших среднюю урожайность 486 ц/га. Уже доставлено на перерабатывающие предприятия 1,1 млн тонн сырья, выработано 158 тыс. тонн сахара. Однако предстоит перевезти еще более 1,4 млн тонн клубней.

Что касается ценовой ситуации, зерновой рынок после высокого урожая и валового сбора зерновых культур в текущем году демонстрирует стабильное положение. Наблюдается тенденция к умеренному снижению по отдельным культурам, говорит Зяббаров.

Напомним, Россия снизила экспортную пошлину на пшеницу почти в 26 раз. Новые тарифы были рассчитаны исходя из индикативных цен на мировых рынках. Изменения будут действовать по 9 декабря включительно.

Галия Гарифуллина