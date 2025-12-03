Евросоюз согласовал поэтапный отказ от импорта российского газа

Это необходимо для «устранения зависимости от российских энергоносителей»

Фото: взято с сайта Wikipedia.org

Совет Европейского союза и Европарламент достигли предварительного соглашения о введении правил поэтапного отказа от импорта российского газа. Ожидается, что полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России вступит в силу к концу 2026 года, а трубопроводного газа — к осени 2027 года.

— Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении <...> Это демонстрирует нашу приверженность укреплению нашей безопасности и обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей, — заявил министр климата и энергетики председательствующей в Совете ЕС Дании Ларс Оагор, пишет «Интерфакс».

Поэтапный отказ от импорта российского природного газа является центральным элементом «дорожной карты» ЕС REPowerEU, разработанной для «устранения зависимости от российских энергоносителей».

В Брюсселе пояснили, что это положение вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как СПГ, так и трубопроводного газа из России. Для действующих контрактов будут сохранены переходные периоды.

Реальное время / realnoevremya.ru

Общий запрет вступит в силу через шесть недель после вступления постановления.

Краткосрочные контракты (заключенные до 17 июня 2025 года):

для СПГ — с 25 апреля 2026 года;

для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года.

Долгосрочные контракты:

для импорта СПГ — с 1 января 2027 года (в соответствии с 19-м пакетом санкций);

для импорта трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года (при условии достижения целевых показателей заполнения хранилищ) и не позднее 1 ноября 2027 года.

Совет ЕС уточнил, что «внесение изменений в действующие контракты будет разрешено только в узко определенных эксплуатационных целях и не может привести к увеличению объемов».

Предварительное соглашение теперь должно быть официально одобрено Советом ЕС и Европарламентом.

Напомним, за первые восемь месяцев 2025 года, Евросоюз увеличил объем закупок российского газа. Суммарные закупки составили около €9,75 млрд, что на 7,8% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В структуре закупок преобладал СПГ, на который пришлось €5,7 млрд, тогда как закупки трубопроводного газа составили €4,1 млрд.

При этом Еврокомиссия подтвердила, что не собирается прекращать поставку российского газа в Сербию. Еврокомиссар по расширению Марта Кос отметила, что стратегия RePowerEU не распространяется на транзит газа третьим странам, таким как Сербия.

Рената Валеева