Евросоюз согласовал поэтапный отказ от импорта российского газа
Это необходимо для «устранения зависимости от российских энергоносителей»
Совет Европейского союза и Европарламент достигли предварительного соглашения о введении правил поэтапного отказа от импорта российского газа. Ожидается, что полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России вступит в силу к концу 2026 года, а трубопроводного газа — к осени 2027 года.
— Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС — важный шаг в правильном направлении <...> Это демонстрирует нашу приверженность укреплению нашей безопасности и обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей, — заявил министр климата и энергетики председательствующей в Совете ЕС Дании Ларс Оагор, пишет «Интерфакс».
Поэтапный отказ от импорта российского природного газа является центральным элементом «дорожной карты» ЕС REPowerEU, разработанной для «устранения зависимости от российских энергоносителей».
В Брюсселе пояснили, что это положение вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт как СПГ, так и трубопроводного газа из России. Для действующих контрактов будут сохранены переходные периоды.
Общий запрет вступит в силу через шесть недель после вступления постановления.
Краткосрочные контракты (заключенные до 17 июня 2025 года):
- для СПГ — с 25 апреля 2026 года;
- для трубопроводного газа — с 17 июня 2026 года.
Долгосрочные контракты:
- для импорта СПГ — с 1 января 2027 года (в соответствии с 19-м пакетом санкций);
- для импорта трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года (при условии достижения целевых показателей заполнения хранилищ) и не позднее 1 ноября 2027 года.
Совет ЕС уточнил, что «внесение изменений в действующие контракты будет разрешено только в узко определенных эксплуатационных целях и не может привести к увеличению объемов».
Предварительное соглашение теперь должно быть официально одобрено Советом ЕС и Европарламентом.
Напомним, за первые восемь месяцев 2025 года, Евросоюз увеличил объем закупок российского газа. Суммарные закупки составили около €9,75 млрд, что на 7,8% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В структуре закупок преобладал СПГ, на который пришлось €5,7 млрд, тогда как закупки трубопроводного газа составили €4,1 млрд.
При этом Еврокомиссия подтвердила, что не собирается прекращать поставку российского газа в Сербию. Еврокомиссар по расширению Марта Кос отметила, что стратегия RePowerEU не распространяется на транзит газа третьим странам, таким как Сербия.
