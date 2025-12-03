Промпроизводство Татарстана в октябре выросло на 13,1%, за 10 месяцев — на 11,8%

Обрабатывающий сектор за отчетный период с января по октябрь нарастил выпуск продукции на 20,1%

Фото: Максим Платонов

Индекс промпроизводства Татарстана в октябре 2025 года продемонстрировал существенный рост на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Татарстанстата, по итогам десяти месяцев текущего года общий показатель увеличился на 11,8%.

Основным драйвером стал обрабатывающий сектор, который за отчетный период с января по октябрь нарастил выпуск продукции на 20,1%. Особо отличились высокотехнологичные отрасли. Так, производство электрического оборудования показало рост на 51,1%, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 35,7%, а производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на 30,9%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако не все отрасли демонстрируют положительную динамику. Часть секторов столкнулась со снижением объемов производства за январь — октябрь 2025 года. В частности, производство одежды сократилось на 23,3%, мебели — на 15,5%, а автотранспортных средств — на 8,4%. Энергетический сектор показал снижение на 4,1%, а объемы добычи полезных ископаемых уменьшились на 1,6%.

Индекс промпроизводства Татарстана в октябре составил 113,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь — октябрь 2025 года показатель достиг 111,8%, а по сравнению с сентябрем текущего года зафиксирован рост на 9,7%.



Рената Валеева