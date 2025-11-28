В России вырос спрос на кадры в сфере сельского хозяйства

Самыми востребованными специалистами стали агрономы

Фото: Реальное время

«Авито Работа» и селекционно-семеноводческая компания RUSEED провели совместное исследование ситуации с кадрами в российском растениеводстве в 2025 году. По итогам 10 месяцев 2025 года число вакансий для работников сельского хозяйства в России увеличилось более чем вдвое год к году. Среднее зарплатное предложение увеличилось на 16%, до 72 тыс.

В первом полугодии 2025 года количество вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось на 24% год к году. Активнее всего в отрасли стали искать агрономов — число вакансий на сервисе для них выросло на 35% год к году, при этом среднее зарплатное предложение достигло 100 тыс. рублей в месяц для специалистов базовой квалификации. Диапазон зарплатных предложений на данной позиции составляет от 60 до 300 тыс. рублей в зависимости от региона и квалификации. Больше всего работодатели готовы платить узким специалистам, например агрономам в сфере семеноводства, которые имеют навыки работы с программами и онлайн-платформами. Цифровые компетенции все чаще являются обязательными для кандидатов.

Аналитики отмечают, что рост спроса на агрономов обусловлен расширением сельхозпроизводства, внедрением новых технологий и необходимостью повышения урожайности. Востребованными остаются и офисные специалисты в сфере растениеводства: логисты, менеджеры по продажам, маркетологи. По этим вакансиям также отмечается рост предлагаемой оплаты по сравнению с предыдущим годом. Среднее зарплатное предложение для менеджера по продажам в растениеводстве составляет 90 тыс. рублей, логиста — 83 тыс. рублей.

— Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса, таких специалистов становится больше. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли, — отмечаетуправляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт.

— За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам, особенно в условиях дефицита. Агросектор активно модернизируется и применяет интернет вещей: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия, автоматизированные системы контроля, что повышает требования к компетенциям сотрудников. Наконец, стимулирует развитие отрасли и рост торговли сельхозпродукцией с дружественными странами, — комментирует управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров.