Олег Афанасьев возглавил аппарат генерального директора ПАО «КАМАЗ»

Ранее он был руководителем пресс-службы компании

Фото: Максим Платонов

Решением ПАО «КАМАЗ» руководителем аппарата гендиректора назначен Олег Афанасьев, ранее занимавший должность руководителя пресс-службы компании.

Олег Петрович Афанасьев — выпускник Казанского суворовского военного училища и Гуманитарной академии Вооруженных Сил РФ, он начинал свою карьеру в печатных изданиях и пресс-службе Минобороны. С 2000 года Афанасьев развивал свои компетенции в сфере пиара и маркетинговых коммуникаций, работая в крупных российских компаниях оборонно-промышленного комплекса, микроэлектроники и альтернативной энергетики.

В ПАО «КАМАЗ» Олег Петрович работает с марта 2009 года, последовательно занимая посты директора департамента по связям с общественностью и руководителя пресс-службы. Женат, воспитывает троих детей.

В связи с новым назначением Олега Афанасьева, исполняющим обязанности руководителя пресс-службы ПАО «КАМАЗ» назначен Марат Ягудин, который до этого момента работал заместителем руководителя пресс-службы.

Ранее должность руководителя аппарата генерального директора компании покинул Илья Зуев, проработавший на этом посту пять месяцев. Уход связан с его переходом на другую работу, заявили в пресс-службе.

Рената Валеева