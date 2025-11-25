Bloomberg рассказал, как долго Венгрия сможет покупать нефть у «Лукойла» через «Дружбу»

В стране выразили надежду, что правительство премьера Орбана сможет добиться от Вашингтона продления разрешения еще на один год

Фото: Реальное время

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предоставило венгерской нефтегазовой компании MOL годовое исключение из санкционного режима, разрешив ей продолжить закупки российской нефти у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Данное исключение позволяет MOL проводить сделки как с самим «Лукойлом», так и с его трейдинговым подразделением Litasco, обеспечивая бесперебойные поставки нефти по ключевому нефтепроводу «Дружба». При этом в документе OFAC оговаривается, что данные операции не должны затрагивать граждан США, американскую финансовую систему, а также не могут приносить выгоду каким-либо другим подсанкционным лицам, помимо «Лукойла» и Litasco.

Решение США является шагом навстречу Будапешту, который активно лоббировал это послабление. Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош уже назвал это «успехом Венгрии». Он выразил надежду, что правительство премьера Виктора Орбана сможет добиться от Вашингтона продления разрешения еще на один год.

Лантош также подтвердил твердое намерение Венгрии блокировать планы Европейского союза по полному отказу от импорта российской энергии с 2028 года. Тем не менее, по его словам, Будапешт «готовится обеспечить энергетическую безопасность даже в таком сценарии», если планы все же будут реализованы.

Напомним, 22 октября Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерние структуры компаний в новый пакет антироссийских санкций. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Вашингтон рассчитывает, что эти ограничения окажут давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Рената Валеева