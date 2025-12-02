Audi, ранее покинувший российский рынок, зарегистрировал в стране четыре товарных знака
Под данными товарными знаками Audi может проводить и продавать на территории России транспортные средства, а также запасные части к ним
Немецкий автопроизводитель Audi, который ранее официально прекратил свою деятельность в России, зарегистрировал в стране как минимум четыре новых товарных знака. Это, изучив электронную базу Роспатента, выяснило РИА «Новости».
Согласно данным ведомства, компания получила исключительные права на такие обозначения, как Audi, Allroad, Sportback и известный слоган Vorsprung durch Technik («Превосходство высоких технологий»). Решение о регистрации этих знаков было принято в ноябре 2025 года.
Под данными товарными знаками Audi может проводить и продавать на территории России транспортные средства, а также запасные части к ним.
Audi является дочерней компанией немецкого автоконцерна Volkswagen, чьи предприятия расположены в Германии и нескольких других странах Европы, а также в Китае, Индии, Бразилии и Мексике.
Напомним, в феврале 2022 года концерн Volkswagen Group объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию, ссылаясь на логистические и производственные сложности, связанные с обострением международной обстановки.
11 марта 2022 года Volkswagen Group официально приостановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, где выпускались автомобили Audi, Volkswagen, Škoda и Porsche.
Окончательное решение о прекращении деятельности концерна в России и продаже своего завода в Калуге российскому инвестору было принято 15 мая 2023 года, что ознаменовало окончательный уход Audi как бренда из официального бизнеса в стране.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».